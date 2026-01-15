Le Grand Off de la bande dessinée pour les jeunes

Angoulême Charente

Début : 2026-01-29

fin : 2026-02-01

2026-01-29

Du 29 janvier au 1ᵉʳ février 2026, Angoulême devient le terrain de jeu de la bande dessinée pour les enfants !

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine

From January 29 to February 1, 2026, Angoulême becomes a playground for children’s comics!

