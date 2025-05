Le Grand Orchestre de Poche (Le GOP) – Haguenau, 29 mai 2025 20:30, Haguenau.

Quoi de mieux qu’un trio de clowns irrésistibles pour redorer l’image du ukulélé et en finir avec les a priori sur ce qu’est un spectacle clownesque de musiciens. Retrouvez un leader pédant formé au conservatoire, un charmeur un peu désuet et un jeune outsider électrique, véritable catastrophe ambulante. À travers un premier récital qui tourne vite à la catastrophe, ces trois musiciens parviennent sans mal à nous plonger dans leur univers débordant d’humour, de maladresses et d’autodérision. Un trio atypique doté d’une technique irréprochable, aussi déjanté que virtuose. .

English :

What could be better than a trio of irresistible clowns to revitalize the image of the ukulele and put an end to preconceived notions of what a clownish show of musicians is all about? Join a pedantic, conservatory-trained leader, a slightly old-fashioned charmer and a young, electric outsider who’s a walking disaster.

German :

Was wäre besser geeignet als ein Trio unwiderstehlicher Clowns, um das Image der Ukulele aufzupolieren und mit den Vorurteilen darüber aufzuräumen, was eine clowneske Musikershow ist. Ein pedantischer Leader, der am Konservatorium ausgebildet wurde, ein altmodischer Charmeur und ein junger, elektrischer Außenseiter, eine wandelnde Katastrophe.

Italiano :

Che cosa c’è di meglio di un trio di irresistibili clown per dare risalto all’immagine dell’ukulele e mettere fine ai preconcetti su cosa sia uno spettacolo clownesco di musicisti? Incontrate un leader pedante che ha studiato al conservatorio, un incantatore un po’ vecchio stile e un giovane outsider elettrico, un vero disastro ambulante.

Espanol :

¿Qué mejor que un trío de payasos irresistibles para bruñir la imagen del ukelele y acabar con las ideas preconcebidas sobre lo que es un espectáculo de músicos payasos? Reúnase con un pedante líder formado en el conservatorio, un encantador un poco anticuado y un joven outsider eléctrico, un auténtico desastre andante.

