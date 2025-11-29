LE GRAND ORCHESTRE DU LAC DES SINGES LALOKO Rezé

LE GRAND ORCHESTRE DU LAC DES SINGES Samedi 29 novembre, 19h30 LALOKO Loire-Atlantique

Début : 2025-11-29T19:30:00 – 2025-11-29T22:30:00

Fin : 2025-11-29T19:30:00 – 2025-11-29T22:30:00

Le Grand Orchestre du Lac des Singes c’est 8 personnes, 25 instruments, un répertoire de reprises bien trempées, des raquettes de badminton, du « en veux tu en voilà », une danseuse, une bonne humeur implacable, quelques cascades chorégraphiques (suivant l’espace), un chien … bref une invitation à venir bouger son organisme avec entrain et une bonne paire de chaussures.

LALOKO 7 Rue Leschaud, 44400 Reze Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire 06 34 78 83 88 https://www.facebook.com/lalokobeergarden Un beergarden aux allures d’une gare ferroviaire fantasmée et qui propose concerts et animations.

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars bal à danser