Le Grand Palais des Glaces 2025 Le Grand Palais Paris

Du 13 décembre 2025 au 7 janvier 2025, le Grand Palais accueille une patinoire géante de 3 000 m² pour sa 8e édition du Grand Palais des Glaces.

Une expérience exceptionnelle à vivre de jour comme de nuit : le jour, patinez dans la Nef baignée de lumière et le soir, l’ambiance se métamorphose avec DJ set et projections lumineuses !

Un espace sécurisé est dédié aux enfants pour patiner en toute sécurité. Des gourmandises telles que crêpes, gaufres et chocolat chaud sont proposées.Que ce soit pour patiner en famille ou entre amis, cet événement incontournable des fêtes de fin d’année à Paris vous promet des souvenirs inoubliables !

La plus grande patinoire éphémère indoor au monde est de retour sous la verrière restaurée du Grand Palais !

Du samedi 13 décembre 2025 au mercredi 07 janvier 2026 :

De 15 euros à 36 euros Gratuit : -3ans

Le tarif inclut la location de patins à glace (tailles disponibles du 25 au 50). Il est également possible d’apporter ses propres patins.

Les billets ne sont ni échangeables ni remboursables.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-13T01:00:00+01:00

fin : 2026-01-08T00:59:59+01:00

Date(s) :

Le Grand Palais Avenue Winston Churchill 75008 Paris