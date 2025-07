LE GRAND PÉR(IPL)E Pornichet

LE GRAND PÉR(IPL)E Pornichet mercredi 16 juillet 2025.

LE GRAND PÉR(IPL)E

Résidence Espace et Vie Pornichet Loire-Atlantique

Début : 2025-07-16

fin : 2025-07-16

2025-07-16 2025-07-27

Participez à la course de vélos d’intérieur avec les résidents.

À l’image du peloton des grands champions, les résidences Espace et Vie s’élancent sur leur propre Tour de France… en vélo d’appartement !

Objectif : parcourir la plus grande distance cumulée au sein de chaque résidence. Ce défi est ouvert à tous résidents, familles, amis, voisins, associations locales… Il suffit de se rendre dans la résidence de son choix, de s’inscrire à l’accueil et de pédaler.

Le Grand Pér(ipl)e, c’est aussi un voyage culinaire à travers la France. Pour accompagner les temps forts du défi, les équipes de restauration prévoient trois repas thématiques, ouverts à tous sur inscription.

Du 5 au 27 juillet.

5 juillet Le grand départ lillois

16 juillet L’étape rose toulousaine

27 juillet Arrivée parisienne .

Résidence Espace et Vie Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 02401149

English :

Take part in the indoor bike race with the residents.

German :

Nehmen Sie mit den Bewohnern an einem Indoor-Fahrradrennen teil.

Italiano :

Partecipate alla gara di indoor bike con i residenti.

Espanol :

Participa en la carrera de bicicletas indoor con los residentes.

