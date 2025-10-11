Le Grand Petit-déjeuner Rouen

Le samedi 11 octobre 2025, prenez votre place pour vivre ce moment inédit et convivial qui s’inscrit dans le programme de Rouen à Table ! … Imaginez-vous prendre votre petit déjeuner à base de produits locaux conçus artisanalement par les Meilleurs Ouvriers de France et artisans de la région Normandie, dans la majestueuse abbatiale Saint-Ouen, fraichement rénovée.

Des produits d’exception

Cet événement découle d’une volonté des artisans et producteurs de la région de s’unir pour promouvoir les richesses gastronomiques du territoire. Une initiative collective qui donne à ce rendez-vous un goût spécial et unique !

Entre amis ou en famille, venez déguster une ribambelle de produits locaux préparés par les meilleurs artisans du territoire normand, tout en découvrant les métiers artisanaux de la boulangerie et de l’agriculture.

Grandes tablées (non privatives), service en buffets

Une carte mijotée par des partenaires d’exception !

Maison Vatelier Dirigée par Benoît Vatelier, champion de France de la brioche en 1997, elle enchante les gourmands depuis 1993. Reconnue pour son savoir-faire exceptionnel, cette boulangerie-pâtisserie a été mise en lumière dans l’émission La meilleure boulangerie de France en 2013 où elle se positionne en 3e place. Au cours de ce grand petit-déjeuner, dégustez leurs incontournables brioches.

Ma Boulangerie Grâce à une sélection minutieuse de matières premières, incluant des farines biologiques, des chocolats grands crus, ainsi que des œufs de plein air… Christophe Cressent est honoré du titre de Meilleur Ouvrier de France et vous invite à découvrir ses produits d’une fusion parfaite entre tradition et innovation. Le levain naturel est rafraîchi quotidiennement avec un savoir-faire précis, provenant d’une souche initiée il y a de nombreuses années par Christophe, et qui a été partagée à travers le monde lors de nombreuses formations. Savourez ses pains au levain authentiques et sophistiqués et ses viennoiseries croustillantes et aérées, pendant le grand petit déjeuner !

Brûlerie Caron Anne Caron, Meilleure Ouvrière de France torréfactrice 2023 et première femme à remporter le concours de Meilleure Torréfactrice de France en 2017, sublime l’art du café de spécialité. Riche de ses nombreux voyages en Ethiopie, au Brésil et au Guatemala, elle partage à travers ses assemblages de cafés de spécialité, tous les paysages et visages qui les ont façonnés durant ses périples. Chaque grain est soigneusement choisi et torréfié pour offrir des arômes uniques et éthiques.

La Galette du Val de Seine: Installée au cœur du MIN de Rouen depuis 2022, elle incarne un savoir-faire breton authentique, fondé sur une passion pour la qualité, la fraîcheur absolue et l’excellence des ingrédients. Pour le Grand Petit-Déjeuner de Rouen à Table !, ils offriront une parenthèse gourmande avec leurs crêpes fraîchement confectionnées à partir d’ingrédients locaux de qualité.

Les Confiseurs Gardienne d’un patrimoine gustatif exceptionnel, l’unique confiserie artisanale qui produit le sucre de pomme, perpétue avec rigueur cette tradition dans un atelier historique niché dans une ancienne usine. Une vingtaine d’artisans passionnés en situation de handicap, fabriquent cette confiserie emblématique, reconnue pour sa qualité et son authenticité, comme en témoigne leur distinction aux Trophées de l’Attractivité touristique dans la catégorie Valorisation du Patrimoine.Les Confiseurs travaillent aussi le cacao, durant le grand petit déjeuner, laissez-vous tenter par leur pâte à tartiner !

Maison Le Meur C’est à Mesnil-sous-Jumièges que Nicolas Le Meur travaille ses recettes artisanales de confitures depuis 1989. Véritable passionné, il prépare d’innombrables confitures en respectant les saisons et s’approvisionne notamment chez les vergers de la Route des Fruits qui traverse les Boucles de la Seine. Une référence dans la région, il cuisine tout aussi bien les coulis, compotes et pâtes de fruits.

Clos des Citots Martine et Gérard, vergers cidricoles avérés depuis 1992, cultivent de manière biologique une quinzaine de variétés de pommes à cidre et de poires sur plus de 20 hectares en bord de Seine. De manière artisanale et 100% local, les pommes et les poires sont transformées sur place en divers jus, dont certains ont été récompensés. Le grand petit déjeuner est l’occasion de les déguster !

Rouen à Table ! Événement gastronomique exceptionnel

Rouen à Table ! est le rendez-vous incontournable des gourmands et épicuriens. Seule Ville créative UNESCO en matière de gastronomie en France, Rouen y met à l’honneur son identité culinaire avec élégance et gourmandise. En marge de la Fête du Ventre, l’événement distille créativité et authenticité au fil d’expériences gustatives inédites, éparpillées dans les lieux emblématiques de la ville.Grands chefs, artisans passionnés, producteurs engagés et jeunes talents en formation s’unissent pour magnifier les produits et les saveurs du terroir normand. Bien plus qu’un festival, Rouen à Table ! est une célébration du partage, de la transmission et de l’audace gastronomique. .

