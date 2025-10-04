Le grand pique-nique Amiens

Le grand pique-nique Amiens samedi 4 octobre 2025.

Le grand pique-nique

Place Saint-Michel Amiens Somme

Partagez un grand pique-nique festif le 4 octobre au Parc de l’Évêché avec Amiens Show Patate pour célébrer le Mois de l’Alimentation !

Au menu des stands pour s’approvisionner en patates (mais pas que !), de la bière à la patate créée par Bear’s Tavern, des gaufres à la purée Mousline…Et une invitation à faire twister la patate avec le chef Aymeric PATAUD et ses huiles essentielles.Naturellement, vous pouvez venir avec votre propre pique-nique (à base de pommes de terre, bien sûr !)

Sans oublier les animations pour toute la famille marché de producteurs locaux, mini ferme pédagogique, exposition de tracteurs anciens, jeux picards anciens, fresque du sol, paniers de produits locaux à gagner, concours de cuisine avec pour thème…Le bisteu !

Marie-Laure FRECHET, journaliste culinaire et autrice du Grand Livre de la Pomme de Terre, sera également présente pour une rencontre et dédicace, en partenariat avec la librairie Martelle.

Place Saint-Michel Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

English :

Share a festive picnic on October 4 in the Parc de l?Évêché with Amiens Show Patate to celebrate Food Month!

On the menu: stands to stock up on potatoes (but not only!), potato beer created by Bear?s Tavern, waffles with Mousline purée… And an invitation to give potatoes a twist with chef Aymeric PATAUD and his essential oils. Of course, you can bring your own picnic (potato-based, of course!)

And don’t forget the family activities: local producers’ market, mini educational farm, exhibition of old tractors, old Picardy games, soil fresco, baskets of local produce to be won, cooking competition on the theme of…Le bisteu!

Marie-Laure FRECHET, culinary journalist and author of Le Grand Livre de la Pomme de Terre, will also be on hand for a meeting and book signing, in partnership with the Martelle bookshop.

German :

Am 4. Oktober findet im Parc de l’Évêché ein großes festliches Picknick mit Amiens Show Patate statt, um den Monat der Ernährung zu feiern!

Auf dem Menü stehen: Stände, an denen man sich mit Kartoffeln (aber nicht nur!) eindecken kann, Kartoffelbier von Bear?s Tavern, Waffeln mit Mousline-Püree…Und eine Einladung, die Kartoffel mit dem Chefkoch Aymeric PATAUD und seinen ätherischen Ölen zu twisten.Natürlich können Sie auch Ihr eigenes Picknick mitbringen (natürlich auf Kartoffelbasis!)

Nicht zu vergessen die Animationen für die ganze Familie: Markt mit lokalen Erzeugern, pädagogischer Mini-Bauernhof, Ausstellung alter Traktoren, alte Picardische Spiele, Bodenfresko, Körbe mit lokalen Produkten zu gewinnen, Kochwettbewerb mit dem Thema…Bisteu!

Marie-Laure FRECHET, Food-Journalistin und Autorin des « Grand Livre de la Pomme de Terre », wird ebenfalls anwesend sein, um in Zusammenarbeit mit der Buchhandlung Martelle ein Treffen zu organisieren und Bücher zu signieren.

Italiano :

Unitevi ad Amiens Show Patate per un picnic festivo il 4 ottobre nel Parc de l’Évêché per celebrare il Mese dell’Alimentazione!

In programma: bancarelle per fare scorta di patate (ma non solo!), birra di patate creata da Bear’s Tavern, waffle con purea di Mousline… E un invito a dare una svolta alle patate con lo chef Aymeric PATAUD e i suoi oli essenziali. Naturalmente, potrete portare il vostro picnic (a base di patate, ovviamente!)

Senza dimenticare gli eventi per tutta la famiglia: mercato dei produttori locali, mini-fattoria didattica, esposizione di vecchi trattori, giochi della vecchia Piccardia, affresco del suolo, cesti di prodotti locali in palio, gara di cucina sul tema… Bisteu!

Marie-Laure FRECHET, giornalista culinaria e autrice del Grand Livre de la Pomme de Terre, sarà presente per un incontro e una firma del libro, in collaborazione con la libreria Martelle.

Espanol :

Únase a Amiens Show Patate en un picnic festivo el 4 de octubre en el Parc de l’Évêché para celebrar el Mes de la Alimentación

En el menú: puestos para abastecerse de patatas (¡pero no sólo!), cerveza de patata creada por Bear’s Tavern, gofres con puré de Mousline… Y una invitación a darle una vuelta de tuerca a las patatas con el chef Aymeric PATAUD y sus aceites esenciales. Por supuesto, puede traer su propio picnic (a base de patatas, ¡por supuesto!)

Sin olvidar los eventos para toda la familia: mercado de productores locales, minigranja didáctica, exposición de tractores antiguos, juegos antiguos de Picardía, suelo al fresco, cestas de productos locales para ganar, concurso de cocina sobre el tema de… ¡Bisteu!

Marie-Laure FRECHET, periodista gastronómica y autora del Grand Livre de la Pomme de Terre, también estará presente para un encuentro y una firma de libros, en colaboración con la librería Martelle.

