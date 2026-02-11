LE GRAND PLONGEON Toulouges

LE GRAND PLONGEON

Place Abelanet Toulouges Pyrénées-Orientales

Tarif : 4 – 4 – 4

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 15:00:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Une création collective née du dialogue entre artistes et scientifiques, pour éveiller les consciences avec poésie. Spectacle tout public à partir de 6 ans.

.

Place Abelanet Toulouges 66350 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 56 51 11

English :

A collective creation born of dialogue between artists and scientists, to poetically raise awareness. Show for all ages 6 and up.

