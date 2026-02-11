LE GRAND PLONGEON Toulouges
LE GRAND PLONGEON Toulouges jeudi 30 avril 2026.
LE GRAND PLONGEON
Place Abelanet Toulouges Pyrénées-Orientales
Tarif : 4 – 4 – 4
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 15:00:00
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
Une création collective née du dialogue entre artistes et scientifiques, pour éveiller les consciences avec poésie. Spectacle tout public à partir de 6 ans.
.
Place Abelanet Toulouges 66350 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 56 51 11
English :
A collective creation born of dialogue between artists and scientists, to poetically raise awareness. Show for all ages 6 and up.
