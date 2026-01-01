Le Grand Popine 2026 Cholet
Le Grand Popine 2026
Bar’Ouf Cholet Maine-et-Loire
✨LE GRAND POPINE✨
Venez sur un week-end, découvrir ou redécouvrir le Burlesque!
Dans la veine des cabarets d’antan, c’est un art revendicateur, sexy et drôle ! Tout le monde y trouve sa place, il suffit de pousser la porte et vous laisser embarquer dans un élan de joie libérateur !
Une soirée gribouillis, deux spectacles burlesques (vendredi & samedi), trois ateliers, une conférence et une afterparty ! L’asso Popine vous a concocté un programme d’exception pour en profiter au maximum ! .
