Le Grand Prédembourg, Palais du littoral, Grande-Synthe

Le Grand Prédembourg Samedi 30 mai, 13h30 Palais du littoral Nord

Sorties gratuites / Réservation souhaitée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T13:30:00+02:00 – 2026-05-30T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-30T13:30:00+02:00 – 2026-05-30T16:30:00+02:00

Au fil d’une balade guidée, nous vous invitons à explorer cet espace préservé, comprendre son rôle et les enjeux liés à sa protection

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Balade découverte de la réserve naturelle du Grand Prédembourg week-ends nature balade

ville de Grande-Synthe