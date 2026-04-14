Le Grand Prédembourg, Palais du littoral, Grande-Synthe
Le Grand Prédembourg, Palais du littoral, Grande-Synthe samedi 30 mai 2026.
Le Grand Prédembourg Samedi 30 mai, 13h30 Palais du littoral Nord
Sorties gratuites / Réservation souhaitée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T13:30:00+02:00 – 2026-05-30T16:30:00+02:00
Fin : 2026-05-30T13:30:00+02:00 – 2026-05-30T16:30:00+02:00
Au fil d’une balade guidée, nous vous invitons à explorer cet espace préservé, comprendre son rôle et les enjeux liés à sa protection
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Balade découverte de la réserve naturelle du Grand Prédembourg week-ends nature balade
ville de Grande-Synthe
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