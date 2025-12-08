Le Grand Prix Cycliste de Marseille La Marseillaise

En attente de la publication du parcours Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 11:30:00

fin : 2026-02-01 16:30:00

Date(s) :

2026-02-01

La 48e édition du Grand Prix Cycliste de Marseille La Marseillaise aura un nouveau parcours.

Première course au calendrier professionnel en Europe, elle donne aussi le coup d’envoi de la Coupe de France.



Les plus grandes équipes, les plus grands champions sont attendus sur 170 kms de course. Le parcours sera bientôt publié. .

En attente de la publication du parcours Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 57 75 00

English :

The 46th edition of the Grand Prix Cycliste de Marseille La Marseillaise will start in Estaque and finish at the Orange Vélodrome stadium.

L’événement Le Grand Prix Cycliste de Marseille La Marseillaise Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-08 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille