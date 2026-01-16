Le grand quiz avec les équipes sport de Canal+ et de l’Equipe Festival du Journalisme Sportif Laval

Le grand quiz avec les équipes sport de Canal+ et de l’Equipe Festival du Journalisme Sportif

Début : 2026-02-03 20:00:00

fin : 2026-02-03 22:00:00

2026-02-03

Le festival du journalisme sportif revient à Laval pour une troisième édition.

Quand deux rédactions mythiques se retrouvent, le jeu devient jubilatoire. Culture sport, souvenirs cultes et esprit de chapelle un affrontement ludique où la mauvaise foi fait partie du jeu et la passion du sport, toujours, le terrain commun.

Entrée libre, sur réservation .

The sports journalism festival returns to Laval for a third edition.

