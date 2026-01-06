Le grand quiz des Archives Archives Municipales Angoulême
Archives Municipales 33 avenue Jules Ferry Angoulême Charente
2026-03-04 15:00:00
2026-03-04
2026-03-04
Venez jouer et tester vos connaissances sur l'histoire de la France et d'Angoulême.
Sur inscription par mail (places limitées)
Archives Municipales 33 avenue Jules Ferry Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 91 97 archives_municipales@mairie-angouleme.fr
Come and test your knowledge of French and Angoulême history.
Please register by e-mail (places are limited)
