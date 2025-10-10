Le Grand quiz des séniors : un défi ludique entre clubs et arrondissements Club seniors Grange aux Belles Paris
Le Grand quiz des séniors : un défi ludique entre clubs et arrondissements Club seniors Grange aux Belles Paris vendredi 10 octobre 2025.
Animé par une équipe d’animateurs et d’une senior, ce quiz met à l’honneur la vivacité d’esprit et le plaisir de jouer ensemble. Grâce à des outils interactifs et des résultats en direct, chaque participant vit une expérience stimulante et collective.
Cet événement inter-clubs favorise la rencontre entre seniors de différents quartiers, tout en créant une ambiance festive et fédératrice.
Un rendez-vous où la curiosité, la convivialité et l’esprit d’équipe sont les véritables gagnants.
Inspiré d’un célèbre jeu télévisé, le Grand Quiz des Seniors rassemble les clubs des réseaux du 8e-17e, 9e-10e et 12e arrondissements pour un moment convivial, rythmé par des épreuves de culture générale, de rapidité et d’associations d’idées.
Le vendredi 10 octobre 2025
de 14h00 à 16h30
gratuit
L’inscription auprès des clubs du 12e
Tél. Saint-Eloi : 01 43 46 25 31
Té. Lacuée : 01 43 46 16 71
Public adultes. A partir de 55 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-10T17:00:00+02:00
fin : 2025-10-10T19:30:00+02:00
Date(s) : 2025-10-10T14:00:00+02:00_2025-10-10T16:30:00+02:00
Club seniors Grange aux Belles 11, rue Boy Zelenski 75010 Paris
https://www.paris.fr/seniors-a-paris