Le Grand quiz des séniors : un défi ludique entre clubs et arrondissements Club seniors Grange aux Belles Paris vendredi 10 octobre 2025.

Animé par une équipe d’animateurs et d’une senior, ce quiz met à l’honneur la vivacité d’esprit et le plaisir de jouer ensemble. Grâce à des outils interactifs et des résultats en direct, chaque participant vit une expérience stimulante et collective.

Cet événement inter-clubs favorise la rencontre entre seniors de différents quartiers, tout en créant une ambiance festive et fédératrice.

Un rendez-vous où la curiosité, la convivialité et l’esprit d’équipe sont les véritables gagnants.

Inspiré d’un célèbre jeu télévisé, le Grand Quiz des Seniors rassemble les clubs des réseaux du 8e-17e, 9e-10e et 12e arrondissements pour un moment convivial, rythmé par des épreuves de culture générale, de rapidité et d’associations d’idées.

Le vendredi 10 octobre 2025

de 14h00 à 16h30

gratuit

L’inscription auprès des clubs du 12e

Tél. Saint-Eloi : 01 43 46 25 31

Té. Lacuée : 01 43 46 16 71

Public adultes. A partir de 55 ans.

Date(s) : 2025-10-10T14:00:00+02:00_2025-10-10T16:30:00+02:00

Club seniors Grange aux Belles 11, rue Boy Zelenski 75010 Paris

https://www.paris.fr/seniors-a-paris