Le grand quizz des séniors : jouer, réfléchir et partager Club seniors Grange aux Belles Paris vendredi 10 octobre 2025.

Animé par une équipe d’animateurs aux côtés d’une senior, ce quiz original met en valeur la mémoire, la vivacité d’esprit et le plaisir de jouer ensemble. Grâce à des outils interactifs et des résultats en direct, chaque participant vit pleinement l’expérience, dans une ambiance stimulante et bienveillante.

Organisé en inter-réseau (8e/17e, 9e/10e et 12e arrondissements), l’événement favorise la rencontre entre seniors de différents quartiers et renforce les liens sociaux à travers le jeu.

Un rendez-vous à la fois divertissant et fédérateur, où l’on célèbre la curiosité, l’échange et la joie de partager un bon moment.

Inspiré d’un célèbre jeu télévisé, le Grand Quizz des Seniors réunit les aînés autour de défis ludiques et interactifs. Entre culture générale, rapidité et associations d’idées, l’après-midi promet rires, complicité et convivialité

Le vendredi 10 octobre 2025

de 14h00 à 16h30

gratuit

Inscriptions auprès du club La Grange aux Belles

Tél. 01 44 84 91 34

Public adultes. A partir de 55 ans.

Club seniors Grange aux Belles 11, rue Boy Zelenski 75010 Paris

