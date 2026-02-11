Le Grand Ramarchage de Printemps Théâtre de Chaoué Allonnes

Le Grand Ramarchage de Printemps

Théâtre de Chaoué 11 Rue du Moulin de Chaoue Allonnes Sarthe

Début : 2026-03-21 16:00:00

fin : 2026-03-21 18:00:00

2026-03-21

C’est le Printemps ! Voilà une belle occasion de trier, de nettoyer, de ranger, de créer ! Pour cela, nous avons besoin de vous le Théâtre de Chaoué et les Ateliers d’Arts Plastiques d’Allonnes vous invitent à leur Grand Ramarchage de Printemps !

C’est une balade pendant laquelle on ramasse les déchets trouvés en chemin. En plus, au détour du sentier des surprises poétiques vous attendent.

Les déchets seront ensuite triés, compostés ou recyclés et certains serviront à une performance artistique en direct imaginée par Eric Minette (artiste plasticien) !

Prévoir des gants et une tenue adaptée, on fournit les sacs poubelles !

Vous ne pouvez pas marcher aussi longtemps ? Pas de problème, un retour au Théâtre est possible à tout moment. Vous pourrez alors attendre le reste des participant.es en sirotant une boisson chaude confortablement installé.e dans un canapé.

Départ à 16h depuis l’esplanade de la Maison des Arts Mélinée et Missak Manouchian (Allonnes-72) .

Théâtre de Chaoué 11 Rue du Moulin de Chaoue Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire contact@theatredechaoue.fr

English :

It’s Spring! It’s a great opportunity to sort, clean, tidy and create! To do so, we need your help: the Théâtre de Chaoué and the Ateliers d’Arts Plastiques d’Allonnes invite you to their Grand Ramarchage de Printemps!

