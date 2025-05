Le grand rassemblement – Bois-l’Évêque, 8 juin 2025 07:00, Bois-l'Évêque.

Seine-Maritime

Le grand rassemblement Bois-l’Évêque Seine-Maritime

Début : 2025-06-08

fin : 2025-06-08

2025-06-08

Le dimanche 8 juin à Bois L’Evêque venez assister au plus grand rassemblement de véhicule de collection.

Au programme

-Rassemblement de véhicules de collection (accueil des véhicules participants entre 9h30 et 10h)

-Remise d’une plaque de rallye aux participants (inscription obligatoire)

-Sortie des 70km avec roadbook (départ de la 1ère voiture à 10h, ensuite toutes les 30 secondes)

-Participation du public à la sorite dans des véhicules volontaires

-Barbecue (payant) le midi avec la remise de prix aux 3 véhicules choisis par le public

On vous attend nombreux au terrain municipal de Bois L’Evêque

Bois-l’Évêque 76160 Seine-Maritime Normandie +33 6 18 98 56 70 bois2vitesses76160@gmail.com

English : Le grand rassemblement

Come to Bois L’Evêque on Sunday June 8 for the biggest gathering of classic vehicles.

Program:

-Gathering of classic vehicles (participants welcome between 9:30 and 10 a.m.)

-Presentation of rally plates to participants (registration required)

-70km run with roadbook (1st car starts at 10 a.m., then every 30 seconds)

-Public participation in the outing in volunteer vehicles

-Barbecue (fee payable) at lunchtime, with prizes awarded to the 3 vehicles chosen by the public

We look forward to seeing you at the Bois L’Evêque municipal grounds

German :

Am Sonntag, den 8. Juni, findet in Bois L’Evêque das größte Treffen von Oldtimern statt.

Auf dem Programm stehen:

-Versammlung von Oldtimern (Empfang der teilnehmenden Fahrzeuge zwischen 9.30 und 10 Uhr)

-Aushändigung einer Rallyeplakette an die Teilnehmer (Anmeldung erforderlich)

-Ausfahrt der 70 km mit Roadbook (Start des ersten Fahrzeugs um 10 Uhr, danach alle 30 Sekunden)

-Teilnahme der Öffentlichkeit an der Ausfahrt in freiwilligen Fahrzeugen

-Barbecue (kostenpflichtig) am Mittag mit Preisverleihung an die 3 vom Publikum gewählten Fahrzeuge

Wir erwarten Sie zahlreich auf dem städtischen Gelände von Bois L’Evêque

Italiano :

Domenica 8 giugno, a Bois L’Evêque, partecipate al più grande raduno di veicoli d’epoca.

In programma:

-Raduno di auto d’epoca (i partecipanti saranno accolti tra le 9.30 e le 10.00)

-Consegna delle targhe da rally ai partecipanti (iscrizione obbligatoria)

-Percorso di 70 km con roadbook (la prima auto parte alle 10.00, poi ogni 30 secondi)

-Partecipazione del pubblico alla gita con veicoli volontari

-Barbecue (a pagamento) all’ora di pranzo con premiazione dei 3 veicoli scelti dal pubblico

Vi aspettiamo numerosi sul sito comunale del Bois L’Evêque

Espanol :

El domingo 8 de junio, en Bois L’Evêque, venga a participar en la mayor concentración de vehículos clásicos.

En el programa:

-Concentración de vehículos clásicos (bienvenida a los participantes de 9.30 a 10.00 h)

-Entrega de placas de rally a los participantes (inscripción obligatoria)

-Salida de 70 km con roadbook (salida del 1er coche a las 10 h, luego cada 30 segundos)

-Participación del público en la salida en vehículos voluntarios

-Barbacoa (de pago) al mediodía con entrega de premios a los 3 vehículos elegidos por el público

Esperamos ver a muchos de ustedes en el recinto municipal de Bois L’Evêque

