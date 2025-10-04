Le grand rendez-vous Bibliothèque Assia Djebar Paris

Le grand rendez-vous Samedi 4 octobre, 11h00 Bibliothèque Assia Djebar Paris

Début : 2025-10-04T11:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T11:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Le 2e samedi de chaque mois, à 10h30, venez discuter de vos romans, films ou séries préférés autour d’un café ou d’un thé !

Bibliothèque Assia Djebar 1 Rue Reynaldo Hahn, 75020 Paris, France Collections jeunesse, adultes, vidéos et jeux vidéo.

