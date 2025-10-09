Le Grand Rendez-vous Bibliothèque Assia Djebar Paris
Le Grand Rendez-vous Bibliothèque Assia Djebar Paris jeudi 9 octobre 2025.
Retrouvez-nous dans une ambiance cosy, du 9 octobre au 14 mai de 17h30 à 19h
Un jeudi par mois, à 17h30, venez discuter de vos romans, films ou séries préférés autour d’un café ou d’un thé !
Du jeudi 09 octobre 2025 au jeudi 14 mai 2026 :
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-09T02:00:00+02:00
fin : 2026-05-15T01:59:59+02:00
Date(s) :
Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn 75020 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114 +33184821950 bibliotheque.assia-djebar@paris.fr https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis