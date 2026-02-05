Le grand rendez-vous du Kamishibaï Maison des Haubans Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-18 14:00 – 15:30

Gratuit : oui En famille, Jeune Public

Par le Centre Ressources VilleSpectacle Kamishibaï, petit théâtre de papier japonais, parents-enfants, suivi d’une découverte de l’outil et de sa technique autour d’un goûter.

Maison des Haubans Nantes 44000

https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/famille/s-inscrire-a-un-atelier-mois-du-bien-grandir/



