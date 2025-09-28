Le Grand Rendez-Vous Valenciennes

Le Grand Rendez-Vous Valenciennes dimanche 28 septembre 2025.

Le Grand Rendez-Vous

Valenciennes Nord

Début : 2025-09-28 15:30:00

2025-09-28

Spectacle de cirque avec le Collectif XY

Nous avons applaudi au printemps et en première mondiale sa création Le Pas du Monde. Partenaire emblématique du Phénix, le Collectif XY est de retour pour fêter à l’échelle de l’Agglomération le lancement d’une saison culturelle et d’une nouvelle étape dans les travaux du Musée.

Equipez-vous ! Vêtements chauds, capes, parapluies, …

Spectacle naturellement accessible aux personnes malentendantes et sourdes.

En plein air Place Verte derrière le musée des Beaux-Arts de Valenciennes.

Gratuit en accès libre et tout public

En coréalisation avec Valenciennes Métropole et le musée des Beaux-Arts de Valenciennes. 0 .

Valenciennes 59300 Nord Hauts-de-France contact@lephenix.fr

