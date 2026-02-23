Le GRAND Rendez-vous Vougeot

Le GRAND Rendez-vous

Les 21 et 22 mars 2026, Le Grand Rendez-Vous signe son retour à La Grande Cave de Vougeot avec une dégustation consacrée à la Côte de Nuits. L’événement se déroule au cœur des caves historiques du XVII? siècle et propose une immersion dans l’un des vignobles les plus emblématiques de Bourgogne.

Les visiteurs sont invités à découvrir une sélection de 7 vins représentatifs des grands terroirs bourguignons, pensée pour illustrer la diversité et la typicité de la Côte de Nuits. Conçu comme un moment de partage et de découverte, ce week-end associe expérience de dégustation, convivialité et mise en valeur du patrimoine viticole.

Afin de renforcer l’attractivité du dispositif, plusieurs leviers d’animation accompagnent la dégustation offres exclusives réservées aux participants, remise d’un verre gravé en souvenir, ainsi qu’un jeu concours permettant de tenter de remporter une visite Prestige et un Clos de Vougeot Grand Cru.

Informations pratiques

Entrée payante 15 € par personne

Sans réservation

Horaires de 10h à 18h

www.lagrandecavedevougeot.fr

03.80.62.87.13

caveau@grande-cave-de-vougeot.fr .

