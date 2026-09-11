UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Grignan

Le Grand Repas : « Le Banquet de la Marquise » Espace Sévigné – Salle des Fêtes Grignan

vendredi 9 octobre 2026 · Espace Sévigné - Salle des Fêtes · Grignan

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Lieu
Espace Sévigné - Salle des Fêtes
Adresse
Allée du 11 Novembre
Ville
26230 Grignan
Département
Drôme
Tarif
39 39 39 sans les boissons.

Grignan

Le Grand Repas : « Le Banquet de la Marquise »

Espace Sévigné – Salle des Fêtes Allée du 11 Novembre Grignan Drôme

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

sans les boissons.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09
fin : 2026-10-09

Date(s) :
2026-10-09

Le vendredi 9 octobre 2026, l’Espace Sévigné de Grignan accueillera un grand banquet populaire pour le 400ᵉ anniversaire de Madame de Sévigné. À cette occasion, neuf restaurateurs du village s’uniront pour célébrer le terroir et la convivialité.
  .

Espace Sévigné – Salle des Fêtes Allée du 11 Novembre Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 01 01  info@clairplume.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Grand Repas : « Le Banquet de la Marquise »

On Friday, October 9, 2026, Espace Sévigné in Grignan will host a grand public banquet for the 400th anniversary of Madame de Sévigné. On this occasion, nine local restaurateurs will unite to celebrate local terroir and conviviality.

L’événement Le Grand Repas : « Le Banquet de la Marquise » Grignan a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

À voir aussi à Grignan (Drôme)