Le Grand Repas : « Le Banquet de la Marquise » Espace Sévigné – Salle des Fêtes Grignan
vendredi 9 octobre 2026 · Espace Sévigné - Salle des Fêtes · Grignan
Informations pratiques
Grignan
Le Grand Repas : « Le Banquet de la Marquise »
Espace Sévigné – Salle des Fêtes Allée du 11 Novembre Grignan Drôme
Tarif : 39 – 39 – 39 EUR
sans les boissons.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-09
Le vendredi 9 octobre 2026, l’Espace Sévigné de Grignan accueillera un grand banquet populaire pour le 400ᵉ anniversaire de Madame de Sévigné. À cette occasion, neuf restaurateurs du village s’uniront pour célébrer le terroir et la convivialité.
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Espace Sévigné – Salle des Fêtes Allée du 11 Novembre Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 01 01 info@clairplume.com
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English : Le Grand Repas : « Le Banquet de la Marquise »
On Friday, October 9, 2026, Espace Sévigné in Grignan will host a grand public banquet for the 400th anniversary of Madame de Sévigné. On this occasion, nine local restaurateurs will unite to celebrate local terroir and conviviality.
L’événement Le Grand Repas : « Le Banquet de la Marquise » Grignan a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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