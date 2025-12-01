Le Grand Réveillon du Dansoir Ouistreham
Le Grand Réveillon du Dansoir Ouistreham mercredi 31 décembre 2025.
Le Grand Réveillon du Dansoir
71 Route de Lion Ouistreham Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2025-12-31 20:30:00
fin : 2026-01-01 02:00:00
Date(s) :
2025-12-31
Venez célébrer le passage à la nouvelle année lors du Grand Réveillon 2025-2026 au Dansoir.
Au programme un dîner festif, un spectacle exceptionnel, un concert suivi d’un grand bal pour danser et faire la fête jusqu’au bout de la nuit. Une soirée élégante et conviviale, pensée pour vivre ensemble
71 Route de Lion Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 6 43 45 66 84 dansoirkarinesaporta@gmail.com
English : Le Grand Réveillon du Dansoir
Celebrate the new year at Le Dansoir’s Grand Réveillon 2025-2026.
On the program: a festive dinner, an exceptional show, a concert followed by a grand ball to dance and party the night away. An elegant and convivial evening, designed for living together
German : Le Grand Réveillon du Dansoir
Feiern Sie den Jahreswechsel bei der großen Silvesterparty 2025-2026 im Le Dansoir.
Auf dem Programm stehen ein festliches Abendessen, eine außergewöhnliche Show, ein Konzert und ein großer Ball, auf dem bis in die Nacht hinein getanzt und gefeiert wird. Ein eleganter und geselliger Abend, der auf das Zusammenleben ausgerichtet ist
Italiano :
Venite a festeggiare l’arrivo del nuovo anno al Grand Réveillon 2025-2026 presso Le Dansoir.
In programma: una cena di festa, uno spettacolo eccezionale, un concerto seguito da un gran ballo per ballare e festeggiare tutta la notte. Una serata elegante e conviviale, pensata per vivere insieme
Espanol :
Venga a celebrar la llegada del nuevo año en el Grand Réveillon 2025-2026 de Le Dansoir.
En el programa: una cena festiva, un espectáculo excepcional, un concierto seguido de un gran baile para bailar y festejar toda la noche. Una velada elegante y distendida, pensada para vivir juntos
L’événement Le Grand Réveillon du Dansoir Ouistreham a été mis à jour le 2025-11-23 par OT Caen la Mer