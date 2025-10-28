Le Grand Rocher et Coz Illiz Plestin-les-Grèves

Parking de l’école de voile Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-28 09:00:00

fin : 2025-10-28 12:00:00

Date(s) :

2025-10-28

Par un chemin creux à la végétation luxuriante, nous arrivons aux ruines du temple de Coz Illiz, puis nous rejoignons le Grand Rocher promontoire de 80 m de haut avec une vue imprenable sur la baie de Saint Efflam, lieu de légendes et d’histoires… .

Parking de l’école de voile Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 54 11 51

