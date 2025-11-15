Le Grand Salon du Mariage de l’Aube Troyes

Le Grand Salon du Mariage de l’Aube

Espace Argence Troyes Aube

Tarif : 5 – 5 – 5 Eur

Début : 2025-11-15 11:00:00

fin : 2025-11-16 19:00:00

2025-11-15

Pour cette 4ème édition, l’équipe d’Asso-Event-Troyes vous prépare un salon du mariage étincelant, pour une formule revisitée des plus pétillantes !



Futurs mariés, venez rencontrer les prestataires professionnels du mariage et de l’évènementiel, de Troyes et du département de l’Aube, pour parfaire votre projet et vous accompagner tout au long de votre préparation de ce grand jour !



Traiteurs, DJs, photographes, vidéastes, robes de mariées, costumes, bijoutiers, fleuristes, décorateurs, voituriers, domaines, coiffeurs, stylistes, créateurs, faire-part, wedding-planner, offices de cérémonie, Food Truck, bar à champagne…

Liste des 60 prestataires sur salon-mariage-aube.fr rubrique exposants .



Tout se dessine pour vous offrir le plus professionnel des rendez-vous amoureux, dans un cadre chaleureux et convivial…



… pour que naisse la magie de votre futur mariage ! .

Espace Argence Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 62 43 07 09 contact@salon-mariage-aube.fr

