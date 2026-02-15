Le Grand Saut Relaxation et méditation quantique Labatut
605 Route de l’Église Labatut Landes
Brigitte FAURE vous propose un moment de relaxation et méditation quantique le 7 mars.
Activité gratuite, tapis de sol, coussin et couverture à prévoir. N’hésitez pas à vous inscrire!
605 Route de l’Église Labatut 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 40 93 42
English : Le Grand Saut Relaxation et méditation quantique
Brigitte FAURE proposes a moment of relaxation and quantum meditation on March 7.
Free activity, please bring your own mat, cushion and blanket. Don’t hesitate to sign up!
