Le Grand-Serre s’illumine Le Grand-Serre

Halles médiévales Le Grand-Serre Drôme
Début : 2025-12-20 16:00:00
fin : 2025-12-20
2025-12-20
Au programme marché gourmand , photo avec le père Noël , défilé de Noël. Espace restauration sur place
Halles médiévales Le Grand-Serre 26530 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 04 13 26 soudesecoles.legrandserre@gmail.com
English :
On the program: gourmet market, photo with Santa Claus, Christmas parade. Catering area on site
