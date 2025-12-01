Le Grand-Serre s’illumine

Halles médiévales Le Grand-Serre Drôme

Début : 2025-12-20 16:00:00

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Au programme marché gourmand , photo avec le père Noël , défilé de Noël. Espace restauration sur place

Halles médiévales Le Grand-Serre 26530 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 04 13 26 soudesecoles.legrandserre@gmail.com

English :

On the program: gourmet market, photo with Santa Claus, Christmas parade. Catering area on site

L’événement Le Grand-Serre s’illumine Le Grand-Serre a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche