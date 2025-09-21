LE GRAND SHOW CABARET LES SWINGS SAISON 2 DEJEUNER SPECTACLE (Le Cabaret Gaillard) Brive-la-Gaillarde

LE GRAND SHOW CABARET LES SWINGS SAISON 2 DEJEUNER SPECTACLE (Le Cabaret Gaillard) Brive-la-Gaillarde dimanche 21 septembre 2025.

LE GRAND SHOW CABARET LES SWINGS SAISON 2 DEJEUNER SPECTACLE (Le Cabaret Gaillard)

6 Rue Louis Lépine Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-25

Date(s) :

2025-09-21 2025-09-25 2025-11-23

Plongez dans l’univers du Cabaret Gaillard et laissez-vous emporter par le Grand Show de la revue Les Swings.

Chanteuse, danseur, danseuses et l’acrobate Ophélie Screve, une référence française dans le monde de la pole dance, se partagent la scène dans une succession de tableaux intenses et captivants.

– Billet Spectacle seul 42,70€

– Menu Gaillard* Hors boissons 74,70€

*Menu Gaillard 32€ + Spectacle 42,70€

– Menu Prestige* Hors boissons 94,70€

*Menu Prestige 52€ (Placement en carré OR) + Spectacle 42,70€

Entrée-Plat-Dessert au choix

Billetterie disponible en ligne et point de vente à l’Office du Tourisme de Brive-la-Gaillarde. .

6 Rue Louis Lépine Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

English : LE GRAND SHOW CABARET LES SWINGS SAISON 2 DEJEUNER SPECTACLE (Le Cabaret Gaillard)

German : LE GRAND SHOW CABARET LES SWINGS SAISON 2 DEJEUNER SPECTACLE (Le Cabaret Gaillard)

Italiano :

Espanol : LE GRAND SHOW CABARET LES SWINGS SAISON 2 DEJEUNER SPECTACLE (Le Cabaret Gaillard)

L’événement LE GRAND SHOW CABARET LES SWINGS SAISON 2 DEJEUNER SPECTACLE (Le Cabaret Gaillard) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-08-14 par Brive Tourisme