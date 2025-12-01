Le grand show des petites choses ! Les frères Duchoc Maison de quartier Georges-Moustaki Le Mans

Le grand show des petites choses ! Les frères Duchoc

Maison de quartier Georges-Moustaki 211 Rue des Maillets Le Mans Sarthe

2025-12-10 10:30:00

2025-12-10 11:15:00

2025-12-10

Dans le cadre de Le Mans Fête Noël dans les Quartiers | Genre Récup’marionnettes très musical (marionnettes et théâtre d’objets) | Dès 3 ans | Résumé du spectacle Et si se cachaient sous les objets de tous les jours des supers héros, des danseurs de flamenco, des animaux et tout un tas d’autre personnages prêts à prendre vie à tout instant.

En créant ce spectacle autour des incroyables objets du plasticien Gilbert Legrand les Frères Duchoc nous offrent un moment de théâtre d’objets plein de surprises, d’humour, de musique et de belles choses à regarder. |

Mercredi 10 décembre. 2 séances à 10h30 et 14h30 (45 min). Lieu du spectacle Maison de quartier Georges-Moustaki. Réservations obligatoires au 02 53 49 11 26 (possible à partir du 1er décembre). .

Maison de quartier Georges-Moustaki 211 Rue des Maillets Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 53 49 11 26 bonjour@lekiosque-evs.fr

