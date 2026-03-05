Le grand show des Restos du Cœur 2026 Place Champollion Istres

Le grand show des Restos du Cœur 2026

Vendredi 10 avril 2026 à partir de 20h30. Place Champollion Halle polyvalente Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2026-04-10 20:30:00

Le Grand Show des Restos du Cœur, organisé par l’Espace Pluriel Jeunes revient à la halle polyvalente pour une soirée exceptionnelle, placée sous le signe de la solidarité !

L’Espace Pluriel Jeunes et le Lions Club sont ravis de vous présenter cette 15ème édition INÉDITE !



Depuis 15 ans, ce rendez-vous emblématique réunit les Istréens autour d’une soirée exceptionnelle, placée sous le signe de la solidarité, pour soutenir les bénéficiaires de l’antenne locale des Restos du Cœur.



Cette année, une programmation inédite et pleine de surprises vous attend ! Venez célébrer l’humour, l’art du spectacle et la solidarité lors d’une soirée unique !



L’entrée est gratuite, il vous suffit d’apporter des denrées alimentaires non périssables ou des produits d’hygiène le soir du spectacle pour contribuer à cette belle cause. .

Place Champollion Halle polyvalente Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 56 25 19

English :

The Restos du Cœur Show, organized by the Espace Pluriel Jeunes at the multipurpose hall, an exceptional evening, placed under the sign of solidarity!

