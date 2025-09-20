Le Grand Siècle au musée Girodet Montargis
2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis Loiret
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20
Pour les prochaines Journées européennes du patrimoine, voyagez au cœur du Grand Siècle et découvrez la majesté des œuvres créées sous le règne de Louis XIV, à l'occasion de l'ouverture de la salle « Trésors du territoire » qui parachève le parcours permanent du musée.
Entrée et activités gratuites.
+33 2 38 98 07 81
English :
The Grand Siècle at the Musée Girodet
German :
Das Grand Siècle im Girodet-Museum
Italiano :
Il Grand Siècle al Museo Girodet
Espanol :
El Grand Siècle en el museo Girodet
