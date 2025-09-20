Le Grand Siècle au musée Girodet Montargis

2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis Loiret

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Pour les prochaines Journées européennes du patrimoine, voyagez au cœur du Grand Siècle et découvrez la majesté des œuvres créées sous le règne de Louis XIV, à l’occasion de l’ouverture de la salle « Trésors du territoire » qui parachève le parcours permanent du musée.

Entrée et activités gratuites. .

2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 07 81

