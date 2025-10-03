Le grand silence rose Médiathèque Aragon Le Mans

Le grand silence rose Médiathèque Aragon Le Mans vendredi 3 octobre 2025.

Le grand silence rose 3 et 4 octobre Médiathèque Aragon Sarthe

Gratuit, carnet de jeu à retirer sur Aragon.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T10:00:00 – 2025-10-03T18:30:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Quand les bibliothécaires sont arrivés ce matin, ils ont tout de suite senti que quelque chose n’allait pas : les livres ne chantaient plus, les albums de rimaient plus, les CD restaient muets et les histoires ne voulaient plus sortir de leurs pages.

C’était comme si toute la médiathèque avait attrapé un gros chuchotis ! Plus de chansons, plus de rires, plus de mots rigolos… juste un grand silence tout rose !

Pour nous aider à guérir, tu devras réaliser un véritable parcours, avec l’aide de tes jambes et de ton cœur tu sauras surement nous redonner espoir !

Carnet de jeu à retirer sur Aragon.

À partir de 6 ans, à faire en famille

Médiathèque Aragon 54 rue du port 72000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

Jeu autonome

Ville du Mans