Le Grand Sit’Info Saint-Jouin-Bruneval 25 juin 2025 14:30

Seine-Maritime

Le Grand Sit’Info Plage Saint-Jouin-Bruneval Seine-Maritime

Début : 2025-06-25 14:30:00

fin : 2025-06-25 16:30:00

2025-06-25

Notre maison de site itinérante est de retour !

Nos animateurs viendront à votre rencontre sur le territoire, jusqu’à fin septembre, pour sensibiliser aux gestes clés à adopter et inciter à voyager durablement et différemment pour préserver les paysages et l’esprit des lieux du Grand Site :

– Des échanges et supports pour comprendre la démarche Grand Site de France, les gestes clés et les différentes manières de se déplacer ;

– Des animations pour sensibiliser à la préservation des paysages ;

– Des intervenants proposant des activités et balades en lien avec le paysage (préservation du littoral, agriculture, randonnée…).

Plage

Saint-Jouin-Bruneval 76280 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 28 75 86 syndicatmixte@grandsitefalaisesetretat.fr

English : Le Grand Sit’Info

Our travelling site house is back!

Until the end of September, our animators will be visiting the region to raise awareness of the key gestures to adopt and encourage people to travel sustainably and differently to preserve the landscapes and spirit of the Grand Site:

– Discussions and materials to help you understand the Grand Site de France approach, key gestures and different ways of getting around;

– Activities to raise awareness of landscape preservation;

– Speakers offering landscape-related activities and walks (coastal preservation, agriculture, hiking, etc.).

German :

Unser wanderndes Standorthaus ist wieder da!

Unsere Animateure werden Sie bis Ende September in der Region besuchen, um Sie für die wichtigsten Verhaltensweisen zu sensibilisieren und Sie dazu anzuregen, nachhaltig und anders zu reisen, um die Landschaften und den Geist der Orte des Grand Site zu bewahren:

– Austausch und Materialien, um die Grand Site de France, die wichtigsten Gesten und die verschiedenen Arten der Fortbewegung zu verstehen;

– Animationen, um das Bewusstsein für die Erhaltung der Landschaften zu schärfen;

– Redner, die Aktivitäten und Spaziergänge in Verbindung mit der Landschaft anbieten (Küstenschutz, Landwirtschaft, Wandern usw.).

Italiano :

La nostra casa itinerante è tornata!

Fino alla fine di settembre, i nostri animatori visiteranno la regione per far conoscere i gesti chiave da adottare e incoraggiare le persone a viaggiare in modo sostenibile e diverso per preservare i paesaggi e lo spirito del Grand Site:

– Discussioni e materiali per aiutarvi a comprendere l’approccio del Grand Site de France, i gesti chiave da adottare e i diversi modi di viaggiare;

– Attività di sensibilizzazione alla conservazione del paesaggio;

– Relatori che propongono attività e passeggiate legate al paesaggio (conservazione della costa, agricoltura, escursionismo, ecc.).

Espanol :

Vuelve nuestra casa ambulante

Hasta finales de septiembre, nuestros animadores visitarán la región para dar a conocer los gestos clave que hay que adoptar y animar a la gente a viajar de forma sostenible y diferente para preservar los paisajes y el espíritu del Grand Site:

– Debates y materiales para ayudarle a comprender el enfoque del Grand Site de France, los gestos clave que hay que adoptar y las diferentes formas de viajar;

– Actividades de sensibilización sobre la conservación de los paisajes;

– Ponentes que proponen actividades y paseos relacionados con el paisaje (conservación del litoral, agricultura, senderismo, etc.).

L’événement Le Grand Sit’Info Saint-Jouin-Bruneval a été mis à jour le 2025-06-18 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie