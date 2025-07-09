Le Grand Soir Comédie Le Mans LA BAZOGE La Bazoge
Le Grand Soir Comédie Le Mans LA BAZOGE La Bazoge samedi 4 avril 2026.
Le Grand Soir Comédie Le Mans LA BAZOGE
28 Rue des Hortensias La Bazoge Sarthe
Tarif : 22 – 22 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 20:30:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
.
28 Rue des Hortensias La Bazoge 72650 Sarthe Pays de la Loire
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Le Grand Soir Comédie Le Mans LA BAZOGE La Bazoge a été mis à jour le 2025-07-09 par CDT72