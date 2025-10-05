LE GRAND SOIR DE L’ANNEE – BOURSE DU TRAVAIL Lyon

LE GRAND SOIR DE L’ANNEE Début : 2025-12-31 à 20:00. Tarif : – euros.

Après le succès des éditions précédentes, Le Grand Soir de l’Année revient cette année pour la soirée du 31 décembre 2025 ! Six humoristes vous convient au plus déjanté des réveillons ! Une soirée unique placée sous le signe de l’élégance, du charme… et de la folie pure, pour terminer l’année dans un grand éclat de rire ! Durée du spectacle : 1h45

Vous pouvez obtenir votre billet ici

BOURSE DU TRAVAIL 205, PLACE GUICHARD 69003 Lyon 69