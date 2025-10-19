LE GRAND SOIR – HALLE DES 5 FONTAINES Delle

LE GRAND SOIR – HALLE DES 5 FONTAINES Delle dimanche 19 octobre 2025.

LE GRAND SOIR Début : 2025-10-19 à 15:00. Tarif : – euros.

Quatre amis au chômage décident de monter un spectacle de strip-tease masculin. Mais comment passer du Pôle Emploi au Pôle Dance quand on a des poils, du bide et qu’on est pas très futé ? Seule solution, il faudra tout déballer. Venez découvrir « Le Grand Soir » une comédie sexy et déjantée.Avec : Didier CHAIX, Benoit LABANNIERE, Eddy BARBIER, Jean Luc PEYR

Vous pouvez obtenir votre billet ici

HALLE DES 5 FONTAINES PLACE DE LA REPUBLIQUE 90100 Delle 90