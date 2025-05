LE GRAND SOIR – Pérols, 25 mai 2025 07:00, Pérols.

Hérault

LE GRAND SOIR ZAC Fenouillet Pérols Hérault

Tarif : 20 – 20 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-25

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-05-25

2025-06-08

2025-06-13

2025-06-21

Quatre amis au chômage décident de monter un spectacle de strip-tease masculin.

Mais comment passer du Pôle Emploi au Pole Dance quand on a des poils, du bide et qu’on n’est pas très futé ? Seule solution, il faudra tout déballer. Venez découvrir Le Grand Soir , une comédie sexy et déjantée. .

ZAC Fenouillet

Pérols 34470 Hérault Occitanie +33 4 34 48 05 45

English :

Four unemployed friends decide to set up a male striptease show.

German :

Vier arbeitslose Freunde beschließen, eine Männerstriptease-Show auf die Beine zu stellen.

Italiano :

Quattro amici disoccupati decidono di organizzare uno spettacolo di striptease maschile.

Espanol :

Cuatro amigos en paro deciden montar un espectáculo de striptease masculino.

