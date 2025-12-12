LE GRAND SOIR – THEATRE VICTOIRE Bordeaux

LE GRAND SOIR Début : 2026-04-18 à 21:00. Tarif : – euros.

Pour s’en sortir, ils vont devoir tout déballer !Quatre amis au chômage décident de monter un spectacle de strip-tease masculin. Mais comment passer du pôle emploi au pole dance quand on a des poils, du bide et qu’on n’est pas très futés ?Seule solution, il faudra tout déballer.Venez découvrir Le grand soir , une comédie sexy et déjantée.

THEATRE VICTOIRE 18 rue des Augustins 33000 Bordeaux 33