Le Grand Soir, un après-midi – Cabaret politique improvisé Théâtre du Sphinx Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-14 16:00 – 17:30

Gratuit : non 13 € 13 € Billetterie : theatredusphinx.com Tout public

Comédie Enfin le Grand Soir ? Peut-être, mais l’après-midi. Dix comédiens/comédiennes du CITO improvisent sur l’actualité plus ou moins importante des dernières semaines. Saynètes engagées ou dégagées, manifestes énervés, éditorialistes à la ramasse, poèmes lyriques le poing levé, etc…Un cabaret échevelé où sera passée à la moulinette notre si belle Société du Spectacle. Alors, enfin le Grand Soir ? Peut-être, mais l’après-midi. Durée : 1h30

Théâtre du Sphinx Centre-ville Nantes 44000

06 84 49 86 92 http://www.theatredusphinx.com contact@theatredusphinx.com https://www.theatredusphinx.com/