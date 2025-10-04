Le Grand Soufflet Aïta Mon Amour + Arat Kilo [Mamani Keita & Mike Ladd] + Calle Mambo Rennes

–

Aïta Mon Amour Électro trad du Maroc

Formé par Widad Mjama, pionnière du rap féminin au Maroc et le producteur tunisien khalil Epi, figure emblématique de la scène électronique arabe, Aïta Mon Amour propose une réinterprétation de la Aïta, un blues rural incarné par les Chikhates, femmes chanteuses et gardiennes d’une pratique multiséculaire. Ce projet mêlant électronique et sons traditionnels ouvre des fenêtres sur des récits d’émancipation, de sororité et de mémoire, comme un pont jeté entre les générations. De sa voix puissante, Widad Mjama en ravive la poésie crue, portée par les expérimentations électro-rock de Khalil Epi. Hypnotique, libérateur et réjouissant !

Arat Kilo [Mamani Keita & Mike Ladd] Ethio-Jazz survitaminé

Leader incontesté de la scène éthio-jazz en France, Arat Kilo forme un des tissages transculturels les plus ­excitants du moment. Accompagnés de Mamani Keita, diva malienne, et Mike Ladd, pionnier du rap US, ce super groupe enchaîne les superlatifs tant sur disque que sur scène. A coup de rythmiques hypnotiques, de cuivres enflammés et de mélodies irrésistibles, il reste fidèle à l’esprit de la musique des anciens sans jamais verser dans la nostalgie. Malgré des thèmes abordés tels les violences policières, les injustices sociales ou l’héritage colonial, on retient surtout les intonations urbaines et festives des compositions qui empruntent autant à Adis Abeba qu’à Paris ou Boston.

Calle Mambo Électro mambo

La musique de Calle Mambo a pour but d’unifier le folklore Latino-américain avec la modernité des beats électroniques et des musiques urbaines. Originaire du Chili, le groupe ne joue pas moins de 10 instruments sur scène et alterne Huayno, Cumbia, Timba, Caporal… comme autant de témoins de la richesse des musiques latines. Ce voyage transcontinental exclusivement porté par des compositions les a déjà vu se produire sur les plus grandes scènes d’Europe conquises par leur énergie contagieuse. Au tour du Grand Soufflet de succomber à leur fiebre latina ! .

Place Saint-Mélaine Rennes

