Le Grand Soufflet Altın Gün Saint-Aubin-du-Cormier

Le Grand Soufflet Altın Gün Saint-Aubin-du-Cormier jeudi 2 octobre 2025.

Le Grand Soufflet Altın Gün

Rue des Rochers Saint-Aubin-du-Cormier Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-02 20:30:00

fin : 2025-10-02

Date(s) :

2025-10-02

Rock Psyché du Bosphore

La musique d’Altın Gün s’inscrit dans la riche histoire de la musique turque que le groupe mêle avec génie au rock occidental. Sous le prisme de ces turco-néerlandais, les classiques du rock anatolien deviennent de véritables hymnes qui emmènent le public dans un tourbillon d’énergie psychédélique. Entre compositions, reprises et titres réarrangés, batterie, guitare, claviers, saz et percussions sublimés par un chant en turc orchestre une virée sur le Bosphore à nulle autre pareille. .

Rue des Rochers Saint-Aubin-du-Cormier 35140 Ille-et-Vilaine Bretagne

