Le Grand Soufflet Azahar Bourgbarré

Le Grand Soufflet Azahar Bourgbarré samedi 4 octobre 2025.

Rue Georges Brassens Bourgbarré Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Début : 2025-10-04 20:30:00

Bal Sud-américain

De la cueca chilena, aux rythmes afro-colombiens, en passant par les valses péruviennes et le son jarocho mexicain, Azahar fait bien les choses ! Ce trio de passionné·es réinterprète compositions et airs populaires d’Amérique Latine en jouant de ses multiples influences. Une ode à la fête et à la simplicité où accordéon, jarana et percussions s’accordent passionnément pour mettre en valeur la poésie des textes portés par des voix puissantes. Un bal sud-américain comme si vous y étiez ! .

