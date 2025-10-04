Le Grand Soufflet Azahar Bourgbarré
Le Grand Soufflet Azahar Bourgbarré samedi 4 octobre 2025.
Le Grand Soufflet Azahar
Rue Georges Brassens Bourgbarré Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 20:30:00
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Bal Sud-américain
De la cueca chilena, aux rythmes afro-colombiens, en passant par les valses péruviennes et le son jarocho mexicain, Azahar fait bien les choses ! Ce trio de passionné·es réinterprète compositions et airs populaires d’Amérique Latine en jouant de ses multiples influences. Une ode à la fête et à la simplicité où accordéon, jarana et percussions s’accordent passionnément pour mettre en valeur la poésie des textes portés par des voix puissantes. Un bal sud-américain comme si vous y étiez ! .
