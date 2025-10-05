Le Grand Soufflet Bal trad avec Bargainatt, Rozenn Talec & Yannig Noguet et Duo des Cimes Rennes

Le Grand Soufflet Bal trad avec Bargainatt, Rozenn Talec & Yannig Noguet et Duo des Cimes Rennes dimanche 5 octobre 2025.

Place Saint-Mélaine Rennes

Début : 2025-10-05 13:30:00

fin : 2025-10-05

2025-10-05

Bargainatt Bal néo-folk

Bargainatt fait ses premiers pas sur les marchés de l’Hérault et du Gard avec un chapeau et plein d’envie pour les musiques à danser. Empruntant des compositions à ses illustres ainés (Shillelagh, Naragonia, Ballsy Swing…) le quatuor reprend également des airs traditionnels tout en s’offrant ses propres compositions toujours au service de la danse. Deux violons, accordéon, violoncelle et chant conduisent ainsi un voyage plein de subtilité et de fraîcheur entre Auvergne, Bretagne, Poitou ou Gascogne sans jamais se départir de l’énergie de leur jeunesse.

Rozenn Talec & Yannig Noguet Melezour

Elle, la voix chaude nourrie du kan ha diskan et du répertoire chanté en breton, et lui, virtuose de l’accordéon diatonique le duo Rozenn Talec & Yannig Noguet conjugue brillament la force de la bouillonnante scène musicale bretonne avec l’évidence et la simplicité. Armé·es d’un vaste répertoire et d’une solide expérience sur scène, les deux artistes vous invitent au cœur d’un libertinage musical et avec une galanterie accordée, ce duo vous fera danser jusqu’au crépuscule…

Duo des Cimes Bal Trad

Allant du Béarn au Limousin en passant par les Landes de Gascogne, Duo des Cimes est un duo de bal traditionnel qui se plaît à interpréter, arranger, moduler son répertoire issu de collectages et de compositions originales. Au son de l’accordéon, de la boha (cornemuse de Gascogne), du violon et du chant, Naël et Anaïs explorent des paysages sonores et entraînent les danseur·ses dans la multiplicité de leurs influences, allant du trad au musette jusqu’aux sonorités plus actuelles, pourvu que ça se danse ! .

Place Saint-Mélaine Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Bretagne

