Le Grand Soufflet Dérive Rennes

Le Grand Soufflet Dérive

11 Square Lucien Rose Rennes Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-08 18:30:00

2025-10-08

Odyssée au féminin

Deux voix de femmes revisitent l’Odyssée par le biais d’une grande épopée poétique et musicale d’où surgit une galerie de personnages aux blessures invisibles. Texte et musique au carrefour des répertoires traditionnels de Méditerranée se mêlent à travers les deux voix chantées, incarnées, scandées, multipliant les langues et les instruments qui les accompagnent. Morgane Labbe et Claire Laurent tracent avec subtilité une version moderne de ce grand classique. .

