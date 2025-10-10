Le Grand Soufflet Dérive Saint-Germain-sur-Ille

Le Grand Soufflet Dérive Saint-Germain-sur-Ille vendredi 10 octobre 2025.

Le Grand Soufflet Dérive

1 Chemin du Bois Lambin Saint-Germain-sur-Ille Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 20:30:00

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Odyssée au féminin

Deux voix de femmes revisitent l’Odyssée par le biais d’une grande épopée poétique et musicale d’où surgit une galerie de personnages aux blessures invisibles. Texte et musique au carrefour des répertoires traditionnels de Méditerranée se mêlent à travers les deux voix chantées, incarnées, scandées, multipliant les langues et les instruments qui les accompagnent. Morgane Labbe et Claire Laurent tracent avec subtilité une version moderne de ce grand classique. .

1 Chemin du Bois Lambin Saint-Germain-sur-Ille 35250 Ille-et-Vilaine Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le Grand Soufflet Dérive Saint-Germain-sur-Ille a été mis à jour le 2025-08-29 par ADT 35 ADMIN