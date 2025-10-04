Le Grand Soufflet DJ Tuk Tuk Rennes

Place Saint-Mélaine Rennes Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-04 21:00:00

Dj Mobile

Dj hip hop et reggae dans les bars pari- siens puis toulousains, ce rennais d’adoption, membre du collectif La Vilaine Radio, fait désormais chauffer les dancefloors bretons au rythme de son tuk tuk et d’un style world revisité ! .

35000 Ille-et-Vilaine Bretagne

