Le Grand Soufflet DJ Tuk Tuk Rennes samedi 4 octobre 2025.
Place Saint-Mélaine Rennes Ille-et-Vilaine
Début : 2025-10-04 21:00:00
fin : 2025-10-04
2025-10-04
Dj Mobile
Dj hip hop et reggae dans les bars pari- siens puis toulousains, ce rennais d’adoption, membre du collectif La Vilaine Radio, fait désormais chauffer les dancefloors bretons au rythme de son tuk tuk et d’un style world revisité ! .
