Le Grand Soufflet Duo Dua Rennes

Le Grand Soufflet Duo Dua

Boulevard Gaëtan Hervé Rennes Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-09 15:00:00

Le Brésil à deux

Deux accordéons, deux voix, un ukulélé, les Dua vous invitent à une envolée douce le temps d’une pause. A travers un répertoire original, Lys Perdrieau et Laura Aubry déjà croisées l’an passé au sein de Saíra et pour Laura Aubry artiste du projet Portraits Croisés nous font vivre des histoires tissées par les mots et les sons. Fortement influencées par les musiques brésiliennes, les deux femmes explorent cette fois une face plus intime où l’orchestration minimaliste laisse une large part à l’émotion. Original et sensible ! .

