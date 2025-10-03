Le Grand Soufflet Eliasse + Bombino + Haïdouti Orkestar Rennes

Le Grand Soufflet Eliasse + Bombino + Haïdouti Orkestar

Rennes Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-03 19:30:00

fin : 2025-10-03

2025-10-03

Le son des Comores

Le Zangoma, né de l’esprit visionnaire de Baco, artiste comorien, illustre la fusion entre les rythmes de la sono mondiale avec les sonorités propres aux Comores. Eliasse le propulse encore plus loin en associant le rock, le blues et la folk aux rythmes typiques de son archipel et plus largement d’Afrique. Du twarab au mgodro, du maloya à l’afrobeat, le chanteur guitariste nous plonge dans une exploration musicale où chaque titre révèle une facette de son engagement artistique, faisant du Zangoma un hymne à la vie, à la culture comorienne et à la résilience des peuples.

Soirée avec Bombino + Haïdouti Orkestar .

