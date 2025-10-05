Le Grand Soufflet Eliasse Chantepie
dimanche 5 octobre 2025.
Le Grand Soufflet Eliasse
Chantepie Ille-et-Vilaine
2025-10-05 16:00:00
Le son des Comores
Le Zangoma, né de l’esprit visionnaire de Baco, artiste comorien, illustre la fusion entre les rythmes de la sono mondiale avec les sonorités propres aux Comores. Eliasse le propulse encore plus loin en associant le rock, le blues et la folk aux rythmes typiques de son archipel et plus largement d’Afrique. Du twarab au mgodro, du maloya à l’afrobeat, le chanteur guitariste nous plonge dans une exploration musicale où chaque titre révèle une facette de son engagement artistique, faisant du Zangoma un hymne à la vie, à la culture comorienne et à la résilience des peuples.
